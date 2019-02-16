"Kaptım tombiği!"

Oyuncu Eser Yenenler, 2015 Miss Turkey 4. Güzeli sevgilisi Berfu Yıldız’a evlenme teklifi etti. İkili, sürpriz kararı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyurdu.

Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 4. Güzeli Berfu Yıldız ile 2018'in Ocak ayında flört etmeye başlamıştı. Yenenler, geçtiğimiz ay ilişkilerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Bir süredir evlenecekleri konuşulan ünlü çift, ilk adımı attı. Berfu Yıldız'la Finlandiya'ya tatile giden Yenenler, sevgilisine evlenme teklifinde bulundu, yüzük taktı.

Berfu Yıldız, bu özel anın fotoğrafını, "Bir kelime hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. 'EVET!' aşırı yaşlanıp kırışıklıklarımızla dalga geçtiğimiz günleri de görmek için 'evet' tombiği kaptım!" notuyla paylaşarak, evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdu.