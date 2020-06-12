KAR-İŞ Basın camiası ile hiçbir sorunları olmadığını açıkladı

Kar-İş yönetim kurulu, camia olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve basın emekçileri ile hiçbir sorunları olmadığını açıkladı.

Kar-İş Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Zekai Gece, “basının haber alma ve yayınlama hakkının evrensel olduğu gerçeğiyle doğru ve etik basının her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını” kaydetti.