KAR-İŞ EYLEM YAPTI

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği, 2018 Ocak ayından beri üzerinde mutabakata varılıp imzalanmayan protokol ve 16 aylık verilmeyen ödenekler yüzünden bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Birlik Başkanı Fuat Topaloğlu, bakanlığı 2018 Ocak ayından beri öğrenci taşımacılığında kaos yaratmakla suçladı.

Topaloğlu, Kar-İş yetkilileri ile Başbakan, Maliye Bakanı ve Eğitim Bakanının protokol üzerinde anlaştıklarını ama bu protokolün bir türlü imzalanmadığını kayedetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müdürü Adnan Eraslan’ın prtokole bir türlü imza koymadığını savunan Topaloğlu, 16 aydır ödeneklerin ödenmediğini dile getirerek, greve gideceklerini açıkladı.

Topaloğlu, “Eğitim Bakanı ve kadrosunun sorunlarımızı giderene kadar, bugün başlatmış olduğumuz eylemlerimizi bölgesel grevle devam ettireceğiz” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müdürü Adnan Erasla da, hak edilen ücretlerin ödeneceğini ancak önceden yapılan bazı usulsüzlükler tespit edildiğini ve haksız kazanç elde edenler olduğunu söyleyerek, protokole imza koymayacağını kaydetti.

Eraslan, “Protokolün 20. Maddesinden dolayı protokole imza koymuyorum. Haksız kazanç elde edenler var” dedi.

Adnan Eraslanın bu açıklamasından sonra seslerini yükselten eylemciler, haklının ve hasızın ayrılmasını, eğer haksız kazanç elde eden varsa gereğinin yapılmasını ama geri kalan işletmecilerin ödenmesi gerektiğini dile getirdiler.

Daha sonra bakanlık önüne siyah çelenk bıraktı.

Eylemciler Baknalığın önünde ayrılarak Cumhuriyet Meclisi önüne gitti. Eylemciler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile görüşmek istediler ancak Mecliste kimsenin olmaması nedeniyle meclis binasının dışında beklemeye başladılar.

Birlik Başkanı Fuat Topaloğlu burada yaptığı açıklamada, Bakanlık Müdürü Adnan Eraslan’ın “Bakan Mecliste Sizleri bekliyor “ sözüne karşılık meclise geldiklerini ifade etti.

Topaloğlu, “Takriben 20 dakika önce herkesin önünde bakanlık müdürünün ifadesi şu olmuştur. Sayın Bakan Meclistedir protokolü imzalamak için sizi bekler oraya buyurun. Bizde çıktık geldik. Şu anda meclisin önündeyiz fakat, sayın bakan mecliste değil. 3 aydan beri aynı taktiği yaşıyoruz. Şu anda bile ne kadar alay edildiğimizin hep birlikte farkındayız” dedi. “