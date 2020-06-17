Kar-İş eylemini kaldırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle araçlarını çalıştıramayan üyelerine mali açıdan bazı kolaylıklar talebiyle 8 Haziran Pazartesi Lefkoşa’da otobüs ve minibüsleriyle eyleme giden Kar-İş, eylemini kaldırdığını açıkladı.

Kar İş’ten yapılan açıklamada konu ile ilgili hükümet ile ilerme sağladıklarını ifade edilerek, Lefkoşa’da başlattıklarını eylemi kaldırdıklarını ancak henüz seferlere başlamadıklarını belirtildi.

Kar İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, “eylemimiz kaldırıdık ancak henüz çalışmaya başlamadık, çalışmaya başlama koşullarından olan güzergâhlarda düzenlemeler, teşvik ve katkı çalışmaları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile devam ediyor” dedi.

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