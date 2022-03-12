Kar-İş ve KTTTB, toplu taşımacılığı durduracaklarını açıkladı

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, akaryakıt zammı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden itibaren ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği akaryakıta gelen ağır zamlardan sonra toplu taşımacılığı icra etmelerinin mümkün olmadığı konusunda konsensüs sağladıklarını belirterek, 14 Mart Pazartesi gününden itibaren toplu taşımacılığı durdurma kararı aldıklarını duyurdu…

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ile Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç imzasıyla yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“Kamu taşımacılık sektöründeki iki birlik olarak; akaryakıta gelen ağır zamlardan sonra, toplu taşımacılığı icra etmemizin mümkün olmadığı konusunda konsensüs sağlayarak, 14 Mart 2022 Pazartesi tarihinden itibaren ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma kararı aldığımızı tüm kamu oyuna duyururuz”.