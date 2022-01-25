Kar nedeniyle Ercan-İstanbul arasındaki karşılıklı uçak seferleri iptal edildi
Kar nedeniyle Ercan-İstanbul arasındaki karşılıklı uçak seferleri iptal edildi
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Ercan Havalimanı T&T Airport, İstanbul’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş operasyonlarında iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi.
İptal edilen 14 uçuş şöyle açıklandı:
“TK965 ECN-İST 04.15, TK7793 ECN-SAW 06.45, PC1930 SAW-ECN 07.15, PC1931 ECN-SAW 07.45, TK960 İST-ECN 08.10, TK 961 ECN-İST 09.00, TK7744 SAW-ECN 09.05,TK 7745 ECN-SAW 09.45, PC1952 DIY-ECN 09.25, PC1953 ECN-DIY 09.55, TK976 İST-ECN 11.30, TK977 ECN-İST 12.20, TK0968-0969 ECN-İST 15.20, TK0962/0963 ECN-İST 19.55.”
Uçuşlar hakkında detaylı bilgi Ercan Havalimanı Danışma hattı 0392 600 5000 numaralı telefondan alınabilecek.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı’nda operasyonların gece 00.00’a kadar durdurulduğunu açıklamıştı.
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