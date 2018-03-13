'KARA MERCEDES' HESAPLAŞMASI!

Meclis'te konuşan Özgürgün, "Muhalefette makam araçlarını eleştirenler şimdi bunları kullanıyor" dedi

Gözde Süreç SARI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili genel görüşmede söz alan Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, "Muhalefette makam araçlarını eleştirenler şimdi bunları kullanıyor" dedi.

Hüseyin Özgürgün, kendilerinin iktidarda başka, muhalefette başka davranmadığını, ama esas sıkıntının bunu yapanlarda olduğunu söyledi.

Özgürgün, “Özümüz ve sözümüz bir olursa, halkın siyasete, iktidar-muhalefet ilişkilerine, devlete güveni artacaktır” diye konuştu.

Bir Başbakan’ın makam araçları da korumaları da olması gerektiğini belirten Özgürgün, ülkenin makamlarının önemli olduğunu, saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Angolemli için açık çek verdi

Özgürgün, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanı olabilmesi için Meclis İç Tüzüğü’nde yapılacak bir değişikliğe itirazları olmayacağını açıkladı ve “İç Tüzüğü değiştirip Angolemli’yi başkan yapacaksanız ona da itirazımız yok. UBP destek verecek. Açık çek…” dedi.

Özgürgün, bütçenin büyük bölümünün bir önceki hükümet döneminden olduğu için rakamlar üzerinde çok bir şey söylemek istemediğini söyledi. Seçim sonrası kurulan hükümetin halk iradesinin ötesinde olduğunu savunan Özgürgün, Cumhurbaşkanı’nın “Bu hükümet UBP yüzünden kuruldu” derken onun da hükümetten umudu olmadığını gösterdiğini iddia etti. Özgürgün, “Birisi yüzünden bir hükümet kuruluyorsa, bu hükümette sorun vardır” diye konuştu.

Denk bütçeye destek vereceklerini, denk bütçe için katkıya hazır olduklarını ifade eden Özgürgün, “Bu anlayışı görürsek ülkenin mali yapısına katkı koyacağız. Bizim derdimiz KKTC’nin ve halkının iyi olmasıdır” dedi.

Belediye yapısının temelden düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Hüseyin Özgürgün, UBP hükümeti döneminde bu konuda ciddi bir çalışma yapıldığını, bundan yararlanılabileceğini kaydetti.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, belediyelerle ilgili çalışmanın, başkanların bağımsız aday olmasıyla başlatılabileceğini belirterek, bunun getireceği yararlara değindi.

Özgürgün, belediyelerde mali sorunlar, kişisel başarısızlıklar olabileceğini ancak kökten düzelme için bunun yapılması gerektiğini kaydetti.

Muhalefetin konuşacağını, iktidarın ise iş yapması gerektiğini vurgulayan Özgürgün, ülke ve halkın menfaatleri doğrultusunda bir bütçe yılı olmasını diledi.

Özgürgün, hane halkı giderleri ödeneklerine işaret ederek, bunu sert şekilde eleştiren dünün muhalefetinin bugün bu kalemde artışa gitmesini yadırgadığını söyledi.

Hüseyin Özgürgün, Anayasal kurumlardan Sayıştay’ın bütçesine geçmişte ret oyu verenlerin bugün niçin olumlu oy verdiğini sordu ve “İktidarda farklı

muhalefette farklı davranmamak gerek. Bizim devlete saygımız var. Dün de evet dedik, bugün de…İktidarın da muhalefetin de anayasal kurumları koruması gerekir” diye konuştu.

Ülkenin bekasında polis ve yargının çok önemli olduğuna işaret eden UBP Genel Başkanı Özgürgün, bunun ardından da dış güvenlik ve ekonomik refahın geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı iç siyasete karışıyor…

Özgürgün, Cumhurbaşkanı’nın iç siyasette rol aldığını ve kendisinden böyle bir tavır beklemediklerini kaydederek, “Cumhurbaşkanı’nın iç siyaset ve kendileriyle ilişkilerinde muhabbetin hep eksik olduğunu” belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın haritayı geri aldığını açıkladığında kendilerinin “nasıl aldınız, şifreyi mi verdiler’ gibi söylemlerin Cumhurbaşkanını kızdırdığını dile getiren Özgürgün, ana muhalefet olarak dün olduğu gibi bugünde saygılarını koruyacaklarını söyledi.

Özgürgün, yaptıkları eleştirilerin şahsa değil makama olduğunu, icraatı hedef aldıklarını ancak “Cumhurbaşkanı sözcüsünün kendi şahsına yönelik açıklamalar yaptığını” söyledi.

Önceki hükümetle cumhurbaşkanı arasında yaşanan sıkıntıların bundan sonra devam etmeyeceğine inandığını belirten Özgürgün, bunun yaşanmış olan sıkıntıların sebebinin kendileri olmadığını yineledi.

Özgürgün, UBP’nin hükümete kara muhalefet anlayışıyla yaklaşmayacağını, UBP’nin icraatları yakından takip ederek gerektiğinde de takdirini göstereceğini vurguladı.

Özersay: DAÜ Yasasına aykırı bir madde düzeltildi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, DAÜ’de yürürlükte bulunan 2 tüzükte değişiklik yapıldığını, birinin akademik kadro, diğerinin de personel kadrosunda olduğunu söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulunda alınan kararla Anayasal bir anomalilikle, DAÜ yasasına aykırı bir maddeyi düzelttiklerini belirtti.

Özersay, düzelttikleri maddelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Özersay, aynı siyaset yasağının olduğu Atatürk Öğretmen Akademisi’nde ise kamu görevlisi olmaları nedeniyle bir düzenlemeye gidilmediğini açıkladı.

Özersay, tüm partiler Kamu görevlilerinin siyaset yapma yasağının kaldırılmasını isterse kendilerinin birlikte hareket etmeye hazır olduğunu belirtti.

Özersay, göreve gelir gelmez Dışişleri’ne personel alımıyla ilgili adım attıklarını ve yerel seçimler öncesinde bu konuyu çözümleyeceklerini söyledi.

Özersay, konuşmasının sonunda Arıklı’nın üniversite rektörleri ve dekanlarının siyaset yapmasıyla ilgili sakıncalı bulduğu noktalara cevap verdi. Özersay, bir süre yerlerinden soru soran vekilleri cevapladı. Özersay, LAÜ’de ve diğer siyaset yasaklı kurumlarda da incelemede bulunup düzenlemeye gideceklerini kaydetti.

Erhürman: Konunun benimle ilgisi yok

Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nda yapılan tüzük değişikliğiyle ilgili kendi isminin de geçtiğini söyleyerek, “ben milletvekili olduğum anda ödeneksiz izne çıkmış sayılıyorum, konunun da anlatacaklarımın da benimle alakası yok” dedi.

Kamu görevlileri ve kamu personeli ifadelerinin iki farklı grup olduğunu, her kamu hizmetini yerine getirenin kamu görevlisi olmadığını anlatan

Erhürman, siyaset yasağının Anayasada sadece kamu görevlilerine uygulandığını belirtti.

Anayasada yer almayan bir yasaklamayı tüzükle yapmanın yok hükmünde olduğunu ve hukuki geçerliliği bulunmadığını anlatan Erhürman, kamu personelinin siyaset yasağının hukuki bir dayanağı olamayacağını söyledi.

Güzelyurt- Doğancı yoluyla ilgili ise, sorunlu tek mekan olduğunu ve bunun aşıldığını, Nisan başında yüklenici firmanın işbaşı yapacağını kaydeden Erhürman, Doğancı- Lefke arasındaki çok sayıdaki ara emirlerinin de 2’ye indirildiğini belirtti.

Arıklı, Yerel gelirlerden belediyelere pay verilsin

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, bütçenin geneli üzerinde yaptığı konuşmada, 4 milyar 500 bin TL’ye yakın gelir hedefleniyorsa niye yerel yönetimlere bunun yüzde 9.2’sinin verilmediğini sordu.

Arıklı, “şayet bu fonların parasını da bütçenin içinde değerlendirirseniz ve yüzde 9.5’ini belediyelere verirseniz belediyelere verilecek rakam sizin belirlediğinizin 100 milyon üzerine çıkacak ve zor durumdaki belediyeler nefes alacak. Böylece yerel yönetimler reformunu daha kolay yapacaksınız” dedi.

Bütçede 2017’de 80 milyon civarındaki ek mesai ödeneğinin 84 milyona yükseldiğini belirten Arıklı, geçmişten bugüne şikayet edilen bu konuyla ilgili tek bir adım atılmamasını eleştirdi.

18 milyarlık borca da dikkat çeken Arıklı, özellikle iç borç ödemesi konusunda bütçeye konulan rakamın yeterli olmadığını kaydetti.

“Vatandaşlık konusunda da çalışma bekliyoruz…”

Arıklı, hükümetten vatandaşlık konusunda da çalışma beklediklerini, yasanın ne zaman çıkacağını bilemediklerini ancak vatandaşlık müracaatlarının dahi kabul edilmemesine anlam veremediklerini belirtti.

YDP Genel Başkanı Arıklı, gece kulüpleriyle ilgili de kamuoyunu rahatsız eden olaylar yaşandığını dile getirdi. Arıklı, müşavirlerle ilgili gündeme alınacak yasanın da emeklilik yasasıyla birlikte ele alınmasını istedi.

“Geçitkale alternatif olarak değerlendirilsin”

Geçitkale Havalimanı’nın alternatif olarak değerlendirilmesini talep eden Arıklı, Ercan Havalimanı sözleşmesinde kargo taşımacılığıyla ilgili bir madde olmadığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili genel görüşme tamamlandı.

Berova: Devlet Hastanesi ekonomik ömrünü kapattı

UBP milletvekili Özdemir Berova, sağlık alanında yaşanan sorunlara işaret ederek, kamu sağlık alanında verilecek hizmetlerin önemli olduğunu, sağlıkta kritik bir süreç yaşandığını söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ekonomik ömrünü kapattığını, ciddi anlamda binanın güvenlik tehlikesi arz ettiğini söyleyen Berova, sağlık hizmetlerinin başka bir binaya aktarılması gerektiğini belirtti.

Berova, nüfus sayımına ayrılan bütçenin e-devletin ileriye gitmesi için harcanması önerisinde bulundu.

Amcaoğlu: Bütçe eski, program ise yeni hükümete ait

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, bütçenin eski hükümetin, programın ise yeni hükümete ait olduğunu söyleyerek, uyumlaşmasını ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını takip edeceklerini belirtti.

Amcaoğlu, UBP komite üyeleri olarak, bütçe görüşmelerine sorumlu ve olumlu bir anlayışla, ellerinden gelen katkıyı koyduklarını, katkı koyma bağlamında eleştiride bulunduklarını söyledi.

Bütçenin ihtiyaçlara cevap vermesinin, gerçekçi ve sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu dile getiren Amcaoğlu, bütçeye yönelik etkin, olumlu ve sorumlu eleştiri ve takip yapacaklarını belirtti.

Angolemli : Halk hizmet bekliyor

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkenin geldiği duruma değinerek, sağlık, güvenlik, eğitim ve ekonomi alanında gelinen noktanın iyi olmadığını, halkın hizmet beklediğini söyledi.

Angolemli,Gazimağusa’da yaşanan bir olayda 15-16 yaşında uyuşturucuya bulaştırılan çocukların sonunda cinayete de bulaştığını, ailelerin gözyaşları içinde olduğunu söyleyerek, “Devlet önlemini almamış, kapıları sonuna kadar açmış, üniversite demiş, önlem almamış. 100 bin öğrenci sayısına ulaşıldı, polis sayısı aynı” dedi.

Taçoy: Olumsuz oy vereceğiz

UBP milletvekili Hasan Taçoy, bütçede kendilerinin onay vermediği kalemlere yer verildiğinden, olumsuz oy kullanacaklarını belirtti.

Taçoy, Angolemli’nin Meclis Başkanlığı’na atanması için yapılan çalışmaları doğru bulmadığını, DAÜ’de yapılan tüzük değişikliğini de anlayamadığını söyleyerek, ne amaçla yapıldığını sordu.

Konuşmaların ardından tasarının geneli üzerindeki görüşme tamamlandı ve dünkü toplantı sona erdi.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık Bütçeleri görüşülecek.

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