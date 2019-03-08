KARA PERŞEMBE!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Dün 1 saat arayla Ziyamet-Kumyalı Anayolu ile Pamuklu – Kumyalı Anayolu’nda meydana gelen 2 farklı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır, 5’i çocuk olmak üzere 11 kişi de yaralandı. İlk kazada eşi ve çocuklarının yaralandığı haberini alan Asiye Çınar Talay, Pamuklu-Kumyalı Anayolu’nda trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Asiye Çınar Talay’ın çarpıştığı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Elif Demir de olay yerinde hayatını kaybetti.

İskele – Karpaz Anayolu dün 1 saat arayla meydana gelen 2 kazanın ardından kan gölüne döndü.

Dün 1 saat arayla Ziyamet-Kumyalı Anayolu ile Pamuklu – Kumyalı Anayolu’nda meydana gelen 2 farklı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır, 5’i çocuk olmak üzere 11 kişi de yaralandı.

Ziyamet – Kumyalı Anayolu’nda meydana gelen kazada eşi ve çocuklarının yaralandığı haberini alan ve Mağusa Devlet Hastanesi’ne gitmek üzere yolan çıkan 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, Pamuklu-Kumyalı Anayolu’nda trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Asiye Çınar Talay’ın çarpıştığı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Elif Demir de olay yerinde hayatını kaybetti.

İlk kazada 9 kişi yaralandı

İskele-Karpaz Anayolu’ndaki ilk kaza saat 14:30’da meydana geldi. Ziyamet - Kumyalı Anayolu’nda, 32 yaşındaki Mustafa İldiz, yönetimindeki EP 748 plakalı araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 37 yaşındaki Ertan Talay yönetimindeki MD 112 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle MD 112 plakalı araç takla attı. Kaza sonucu EP 748 plakalı araç sürücüsü Mustafa İldiz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Derya Ateş, 42 yaşındaki Döne Ateş, 13 yaşındaki Hasan İldiz, 3 yaşındaki Metin Efe İldiz, 5 yaşındaki Enes İldiz ile MD 112 plakalı araç sürücüsü Ertan Talay ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 2,5 yaşındaki Tanem Talay ile 11 yaşındaki Cengiz Talay yaralandı.

Kaza sonucu yaralılardan bazıları vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, bazıları ise olay yerine gelen 2 ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan eşine ve çocuklarına giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

İskele-Karpaz Anayolu’ndaki ikinci kaza ise saat 15:20’de meydana geldi. Eşi Ertan Talay ile çocuklarının trafik kazası geçirdiği haberini alan 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, Mağusa Devlet Hastanesi’ne giderken Pamuklu-Kumyalı Anayolu’nda trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Pamuklu – Kumyalı Anayolu’nda Asiye Çınar Talay, yönetimindeki MF 883 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Yolun sağına geçen Asiye Çınar Talay, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 54 yaşındaki Ali Demir yönetimindeki DP 473 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu MF 883 plakalı araç sürücüsü Asiye Çınar Talay ve DP 473 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Elif Demir olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. Kaza sonucu ağır yaralanan DP 473 plakalı araç sürücüsü Ali Demir ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 48 yaşındaki Ali Polat ise Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ali Demir, ilk tedavisinin ardından iç kanama ve her iki ayağında kırık teşhisi ile önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ardından ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.