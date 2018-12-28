Karaciğer hasarı bu testle ortaya çıkıyor!

ALT: Alanin Aminotransferaz nedir? ALT yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? oub2

Genellikle karaciğerde bulunan bir enzim olan ALT hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… ALT: Alanın Aminotransferaz nedir? ALT yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Yiyeceklerin enerjiye çevrilmesinde ve metabolizmada çok önemli rolleri bulunan ALT: Alanin Aminotransferaz nedir? ALT yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Bilinmesi gerekenler tüm detayları ile haberimizde…

ALT (ALANİN AMİNOTRANSFERAZ) NEDİR?

Sgpt ve Alanin aminotransferaz olarak da bilinen ALT, karaciğerdeki hücreler tarafından üretilen bir enzimdir. Yiyeceklerin enerjiye çevrilmesinde ve metabolizmada çok önemli rolleri vardır. Ayrıca böbrekler, kalp, kaslar ve pankreas gibi diğer organlarda da daha küçük miktarlarda ALT enzimi mevcuttur.

Normal ALT değerleri;

Erkeklerde: 10-40 U/L'nin arasındadır,

Kadınlarda: 7-35 U/L arasındadır.



ALT YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

ALT enzimleri normal olarak karaciğer sağlıklı olduğunda karaciğer hücrelerinde bulunur, ancak karaciğer hücreleri zarar gördüğünde veya bir şekilde hasar gördüğünde, ALT enzimleri kan dolaşımına salınır ve seviyelerin yükselmesine neden olur. Bu nedenle, kandaki ALT enzimlerinin konsantrasyonunu ölçerek karaciğer hasarının derecesini belirleyebiliriz. Daha yüksek ALT sayısı, karaciğere daha ciddi bir zararı gösterir.

ALT yüksekliğine neden olan faktörler:

– Karaciğerin enflamatuar bir hastalığı olan hepatit

– Karaciğerde ciddi siroz

– Karaciğer dokusunun ölümü

– Karaciğerde bir tümör veya kanser

– Karaciğere kan akışının olmaması

– Vücutta demir birikmesine neden olan bir bozukluk olan hemokromatoz

– Epstein-Barr virüsünün neden olduğu bir enfeksiyon olan mononükleoz

– Pankreas iltihabı olan pankreatit

– Şeker hastalığı

– Statinler, aspirin ve bazı uyku ilaçlarının yan etkileri

– Siroz

– Aşırı alkol kullanımı

– Mononükleoz

ALT DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Kan testlerinde görülen ALT düşüklüğü sağlıklı bir bünyeye işaret eder. ALT seviyesi değerlendirilirken esas olarak üst değerden az olmasına bakılır. Alt sınır ise sağlık odaklı konulduğundan değil, hemen hemen tüm bünyelerin o değerin yukarısında kalmasından kaynaklanır.