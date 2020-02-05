Karaciğerdeki damar tümörüne dikkat!

Toplumda çok yaygın görülen karaciğer hemanjiomlarının (damar tümörü) her 100 kişiden 5’inde görülebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, “Toplumda çok yaygın görülen karaciğer hemanjiomları her 100 kişiden 5’inde görülebilir. Kadınlarda risk erkeklere göre 3 kat daha fazla. Karaciğerin tümünü kaplayan hemanjiomlar için organ nakli ameliyatı yapılabilir” dedi.

Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, toplumda sık karşılaşılan hemanjiomlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, her 100 kişiden 5’inin karaciğerinde hemanjiom saptanabildiğine dikkati çekerek “Birçoğumuzun ultrasonografi raporlarında rastladığımız karaciğerdeki hemanjiomlar karaciğerin en sık görülen iyi huylu tümörleridir. Kabaca kılcal damarların yumak şeklinde kümeleşmesi ile oluşturdukları kitleler olarak tarif edilebilir” dedi. Söz konusu kitlenin tek sayıda ya da çok sayıda olabildiğini belirten Prof. Dr. Yaprak, şunları söyledi: “Çapı 1 cm’den 20 ila 30 cm’e kadar değişebilir ama genellikle ortalama çapları 5 cm’nin altındadır. Hemanjiomlar, koyu kırmızı-mavi renkte iyi sınırlandırılmış düz lezyonlar olarak görülür ve genellikle ince bir kapsülle çevrilidir. Toplumda o kadar yaygın ki ortalama görülme sıklığı yüzde 0.4 ila 20 arasında yani ortalama yüzde 5’dir.”

“KADINLAR 3 KAT DAHA RİSKLİ”

Prof. Dr. Yaprak, genellikle başka bir neden için çekilen ultrasonografi veya MR gibi radyolojik tetkiklerde hemanjiomların tesadüfen fark edildiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi: Herhangi bir yaşta olabilmekle beraber en sık 30-50 yaşları arasında tanı konulur. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla oranda görülür. Hemanjiomlar 10 cm’den büyük çapta ise ‘dev hemanjiom’ olarak adlandırılır. Hemanjiomların kötü huylu yani kanseröz olan ve son derece nadir görülen diğer damar tümörleri olan ‘anjiosarkom’ ve hemanjioendotelyomalardan’ kesin ayırımı MR tetkiki ile kolayca yapılabilir.”

"ORGAN NAKLİNE YOL AÇABİLİR"

Hemanjiomların çok nadiren bir şikayete yol açtığını ve tedavi gerektirdiğini açıklayan Prof. Dr. Yaprak, şu değerlendirmede bulundu: Hamilelik ve östrojen içeren hormon tedavileri sırasında bir miktar büyüme gösterebilirler. Hemanjiomların en tehlikeli tarafı yırtılıp kanamaya yol açmalarıdır ancak 10 cm altında böyle bir kanama riski çok azdır. Karaciğerdeki kitlenin hemanjiom olduğu kesin ise ve herhangi bir şikayete yol açmıyorsa çapı 10 cm’den küçük olduğu sürece takip edilebilir. Ancak hastanın birkaç yılda bir en azından bir ultrasonografi ile düzenli takibi gerekir. Takip sırasında hızlı büyüyen ya da karaciğer içindeki safra yollarına, damarlara baskı oluşturan, hastada ağrı, şişkinlik gibi şikayetler yapan, kanama riski oluşturan hemanjiomlar cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Karaciğerin tümünü kaplamış hemanjiomlar için karaciğer nakli yapılmış hastalarda literatürde mevcuttur”