KARADAYI’NIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Aort Damarı yırtılması nedeniyle 13 Ocak’ta 6 saatlik ameliyatın ardından yeniden yaşama döndürülen Mustafa Karadayı’nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı bir şekilde uyutulan Karadayı dün uyandırılmaya çalışıldığı sırada istem dışı tepkiler verdiği için yeniden uyutuldu.

Yenidüzen Gazetesi’ne bilgi veren Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, Mustafa Karadayı’nın dün uyandırılmaya çalışıldığını ancak ajite (istemsiz tepkiler) olduğu için yeniden uyutulduğunu belirterek, bugün yeniden uyandırılmaya çalışılacağını aktardı. Uçaner, Karadayı’nın hayati tehlikesinin sürdüğünü ama durumunun daha iyi olduğunu belirtti.