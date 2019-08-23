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KARADENİZ GECESİ BU AKŞAM YAPILIYOR

KARADENİZ GECESİ BU AKŞAM YAPILIYOR

Karadeniz Gecesi bu akşam yapılıyor

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KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin Pulya Festivali kapsamında geleneksel olarak düzenlediği “Karadeniz Gecesi” etkinliklerinin dördüncüsü bu akşam gerçekleştirilecek.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik 20.00’de Yeniboğaziçi Festival alanında yer alacak.

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