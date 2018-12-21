KARAKOL İLKOKULU'NDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Gazimağusa Karakol İlkokulu okul yönetimi ve öğrenci velilerinin katkılarıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne 4 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Karakol İlkokulu okul yönetimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal sorumluluk projesi kapsamında, elbirliğiyle hareket ederek aldıkları 4 adet tekerlekli sandalyeyi bugün Gazimağusa Devlet Hastanesine bağışladı.

Tekerlekli sandalyeleri Gazimağusa Devlet Hastanesi idare amiri Hüseyin Karcı ve hastane personeli teşekkürlerini sunarak teslim aldı.

Karakol İlkokulu Müdürü Mustafa Toto bağış sırasında yaptığı kısa konuşmada, Karakol İlkokulunun sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini anımsatarak, katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.