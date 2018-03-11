KARANFİLİN FAYDALARI!

Karanfilin faydaları son zamanlarda internet ortamında çok fazla merak edilen ve aranan şeylerden bir tanesi… Karanfilin faydaları, sindirime yardımcı olmak , kanserle karşı savaşmak , karaciğeri korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, şeker hastalığını kontrol etmek ve kemik kalitesini korumak gibi çeşitli şekillerde sıralanabilir. Sağlık açısından adeta bir şifa kaynağı olan karanfilin faydalarını sizler için araştırdık. İşte karanfilin faydaları…

Karanfilin faydaları , sindirime yardımcı olmak , kanserle karşı savaşmak , karaciğeri korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, şeker hastalığını kontrol etmek ve kemik kalitesini korumak gibi birçok farklı şekilde sağlığımız açısından faydalar sağlamaktadır. Ayrıca anti-mutajenik ve anti-mikrobik özelliğine sahip olan karanfil ağız hastalıklarına ve baş ağrısına karşı mücadele etmeye yardımcı olur.

Karanfil nedir?

Karanfil, Endonezya, Hindistan , Pakistan ve hatta Doğu Afrika bölgeleri gibi Asya ülkelerine özgü baharatlardan biridir. Karanfil bitkisi, Endonezya'daki Maluku adalarına özgü bir bitkidir. Dünyada çeşitli şekillerde kullanılan karanfil Asya ülkelerinde aroma verici bir ürün olarak kullanılmaktadır.

Karanfil, Asya kökenli diğer baharatlarda olduğu gibi, arkasında büyük bir geçmişi vardır. 13 ve 14. yüzyıllarda, karanfil Çin'e Endonezya, Hindistan, İran, Afrika ve Avrupa'dan tüm yol ülkelere gönderildi. Hem ortaçağ hem de modern dönemlerde Maluku adalarını kontrol etmek için birçok savaş yapıldı. Hollandalılar galip geldi ve Maluku adalarını çok uzun bir süre ellerinde tuttular. Bugün ise, karanfil tüm dünyada çok önemli bir ticari mahsuldür.

Karanfilin faydaları

Karanfilin sağlık açısından bir çok yararı bulunmaktadır. Karanfilin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

1- Daha iyi sindirim

Karanfiller, sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyarıp sindirimi geliştirirler . Karanfil, ayrıca , şişkinlik , mide rahatsızlığı, dispepsi ve bulantıyı azaltmak için de oldukça yararlıdır. Sindirimi iyileştirici özelliklerinden faydalanabilmek için için kavrulur, toz haline getirilebilir veya bal ile tüketilebilir.

2- Antibakteriyel özellikler

Karanfillerin insan patojenlerine karşı antibakteriyel özellik taşıyıp taşımadığı kontrol edilmiştir.

Karanfil özleri, zararlı patojenleri öldürecek kadar etkili olmuştur. Karanfil ekstraktları, kolera yayan spesifik bakterilere karşı da etkilidir.

3- Kanseri önleme özelliği

Karanfilin yapılan deneyler ve çalışmalar sonucunda kanseri önleyici etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Karanfille alakalı yapılan testler sonucunda akciğer kanserini erken evrelerinde tedavi ettiği anlaşılmıştır.

4- Karaciğer Koruma

Karanfil içerisinde serbest radikallerin gelişimini engelleyecek özelliklede karaciğeri zararlı etkilerden koruyacak yüksek miktarda antioksidan içerir.

5- Diyabet Kontrolü

Diyabet hastası olan hastalarda, vücut tarafından üretilen insülin miktarı ya yetersizdir ya da hiç üretilmez. Yapılan çalışmalar karanfillerden elde edilen ekstraktların insülini belli şekillerde taklit ettiğini ve kan şekeri düzeylerini kontrol etmede yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

6- Kemik koruma

Karanfillerin hidro-alkollü ekstraktları, öjenol ve flavonlar, izoflavonlar ve flavonoidler gibi türevleri gibi fenolik bileşikleri içerir. Bu elementler, osteoporoz durumunda kemik yoğunluğunu ve kemik mineral içeriğini muhafaza eder.

7- Bağışıklık Sistemini Artırır

Karanfil, bağışıklık sistemini korumada ve geliştirmede oldukça etkilidir. Karanfil çayı beyaz kan hücresi sayısını arttırmanın yanı sıra bağışıklık sistemini arttırmada önemli bileşenler içerir.

8- Ağrıyı azaltır

Karanfiller Anti-inflamatuar ve ağrı kesici özelliklere sahiptir. Fareler üzerinde uygulanan deney sonucunda, karanfilin içerisinde yer alan Anti-inflamatuar varlığın ödemden kaynaklanan inflamasyonu azalttığını düşündürmektedir. Anti-inflamatuar özelliğinin ağrı reseptörlerini uyararak ağrıyı azaltma kabiliyeti olduğu da teyit edilmiş oldu.

9- Ağız Hastalıklarının Tedavisi

Karanfil tomurcuğu çeşitli ağız hastalıklarından sorumlu olan oral patojenlerin büyümesini önemli ölçüde kontrol etmektedir. Karanfiller, ağrı kesici özelliklerinden dolayı diş ağrısı için de kullanılabilir.

10- Afrodizyak Özellikleri

Karanfil ve hindistan cevizi özleri üzerinde yapılan deneylerde, karanfil ve hindistan cevizinin afrodizyak özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır.

11- Baş ağrısı için tedavi

Baş ağrısı karanfil kullanılarak azaltılabilir. Bir bardak süt içerisine bir iki tane karanfil tomurcuğu ve bir miktarda tuz ekleyip karıştırın. Bu şekilde tüketilen süt baş ağrısını hızlı bir şekilde geçirmeye yardımcı olur.