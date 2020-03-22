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Karantina koşullarına uymayan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Karantina koşullarına uymayan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

polis tarafından yapılan kontrolünde evinden çıktığı tespit edildi ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Alayköy’de karantina koşullarına uymayan bir kişi hakkında yasal işlem

Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde aldığı yurt dışından gelenlere 14 gün karantina kararına uymadığı tespit edilen Alayköylü bir kişi hakkında polis yasal işlem başlattı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Alayköy’de sakin B.K. (E-59) Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na aykırı hareket etti.

B.K.’nin 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gerekirken dün polis tarafından yapılan kontrolünde evinden çıktığı tespit edildi ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

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