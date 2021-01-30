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KARANTİNA OTELİNDE YER YOK

KARANTİNA OTELİNDE YER YOK

Karantina otelinde yer olmadığından dolayı ev izolesi...

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Sivil Havacılık dairesindeki pozitif vakalardan biri babası olduğunu ve karantina otelinde yer kalmadığı için evde izole olduğunu herkesin bilgisi olması içinde kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hasan Evgen'in adlı kişinin açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz.

Hasan Evgen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle :

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