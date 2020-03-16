Karantina şartlarına uymayan şahsa yasal işlem
Karantina şartlarına uymayan şahsa yasal işlem
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün yurt dışından gelerek KKTC’ye giriş yapan ve 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gereken M.N.K.(E-77)’nin yasal emirlere uymayarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesine geçmek maksadıyla aynı gün saat 10:00 sıralarında Metehan kara giriş kapısına giderek KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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