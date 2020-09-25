Karantina ücretlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi

Bakanlar Kurulu, Kovid-19’a karşı alınan ek tedbirler neticesinde 7 Eylül’den itibaren KKTC’ye getirilen karantina şartı ve bu kapsamda karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği ile ilgili kararda değişikliğe gitti. Bakanlar Kurulu’nda alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; KKTC vatandaşları, çalışma ve oturma izinliler ile ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretleri devlet tarafından karşılanacak. Bunun dışında kalanlar ise karantina ve PCR test ücretlerini kendileri ödeyecek. Karara göre ayrıca, söz konusu karara göre ücretten muaf olduğu halde belirtilen tarihten itibaren ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretler de kendilerine iade edilecek.

BRTK