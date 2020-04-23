Karantinadan bunalan 17 yaşındaki genç intihar etti

İngiltere’nin Sale şehrinde yaşayan Beth Palmer adlı genç, üç aylık karantinanın kendisine üç yüz yıl gibi geldiğini söyleyerek intihar etti.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, 17 yaşındaki Beth Palmer'ın ailesi, kızlarını kaybetmenin üzüntüsüyle, çocukların karantina günlerinde bunalıma girebileceğini söyleyerek diğer aileleri uyardı.

Beth Palmer'ın harika bir çocuk olduğunu belirten aile, çocuklarının karantinanın hiç bitmeyeceğinden korkmaya başladığını ve bunu takıntı hâline getirerek intihar ettiğini söyledi.

Müzikle ilgilenen 17 yaşındaki genç, Büyük Britanya'da karantinanın uygulamaya girmesinden sonra evinde ölü bulundu.

Kederli aile, Beth Palmer'in arkadaşlarını göremediği ve okula gidemediği için üzüntülü olduğunu söylediğini, bunun dışında kızlarında ruh sağlığıyla ilgili bir sorunu gözlemlemediğini belirtti.

Beth'in ölümünde karantinanın baş rol oynadığını söyleyen baba: “Liseyi bitirme şansı olmadı, dışarı çıkıp arkadaşlarını göremedi. Bu üç aylık karantina süresi, ona üç yüz yılmış gibi geldi” dedi.