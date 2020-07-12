Karantinasız Girişler Yarın Başbakanlık Önünden Başlayacak Konvoyla Meclis Önünde Protesto Edilecek

Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Eylem Komitesi adına Saffet Aşıksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Altyapı hazırlıkları yapılmadan ve doğru kriterlere göre hareket edilmeden, ülkeye karantinasız girişlere izin verilmesini protesto edeceğimiz eylem organize etmiş bulunuyoruz” dedi.

Aşıksoy, yarın akşam saat 19.00’da Başbakanlık önünde oluşturulacak araçlı konvoyla, Dereboyu Caddesi (Mehmet Akif ve Osman Paşa caddeleri) üzerinden Meclis önüne kadar gideceklerini, Covid 19 virüsünün sokakta olma ihtimalinden dolayı kimsenin aracından inmeyeceğini ve Meclis önünde basın açıklaması okunacağını belirtti.