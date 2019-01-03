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KARAPAŞAOĞLU: "ÖDEMEYECEĞİM!"

KARAPAŞAOĞLU: "ÖDEMEYECEĞİM!"

Halil Karapaşaoğlu’nu suçlu bulundu!

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Askeri Mahkeme Vicdani Ret davasında Halil Karapaşaoğlu’nu suçlu buldu. Karapaşaoğlu’nu 2 Bin TL para cezasına mahkum etti. Karapaşaoğlu cezayı ödemezse 20 gün hapis yatacak.

Kararın ardından konuşan Karapaşaoğlu cezayı ödemeyeceğini ve 10 gün sonra 20 gün cezaevine gitmek için burada olacağını söyledi.

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