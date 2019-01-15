KARAPAŞAOĞLU POLİS TARAFINDAN EVİNDEN ALINDI!
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Vicdani reddini açıklayan ve askeri mahkemede yargılanan Halil Karapaşaoğlu az önce polis tarafından evinden alınarak cezaevine götürüldü.
Askeri Mahkemede yargılanan Karapaşaoğlu 2 bin tl para cezasına çarptırıldı ancak cezayı ödemeyi reddettiği için, mahkeme tarafından hakkında 20 gün tutukluluk kararı verildi.. Halil Karapaşaoğlu ceza evinde 20 gün tutuklu kalacak.
Etiketler : Vicdani ret, Halil Karapaşaoğlu, cezaevi
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