KARAPAŞAOĞLU POLİS TARAFINDAN EVİNDEN ALINDI!

Vicdani reddini açıklayan ve askeri mahkemede yargılanan Halil Karapaşaoğlu az önce polis tarafından evinden alınarak cezaevine götürüldü.

Askeri Mahkemede yargılanan Karapaşaoğlu 2 bin tl para cezasına çarptırıldı ancak cezayı ödemeyi reddettiği için, mahkeme tarafından hakkında 20 gün tutukluluk kararı verildi.. Halil Karapaşaoğlu ceza evinde 20 gün tutuklu kalacak.