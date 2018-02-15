KARAR 21 ŞUBAT'TA!
Afrika davası zanlıları için karar 21 Şubat’ta
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Afrika gazetesi önünde 22 Ocak’ta düzenlenen eylem sırasında yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili olarak tutuklanan altı kişinin yargılanması bugün de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde devam etti.
Ak Hataylılar Derneği Başkanı Mehmet İpek, Ahmet Türkmen, Ümit Taş, Bayram Ak, Oktay Güney ve Abdulhadi Doğan isimli sanıklarla ilgili duruşma, karar için 21 Şubat saat 14:00’e ertelendi.
Zanlılar, kararın açıklanacağı güne kadar hükümsüz tutuklu olarak kalmaya devam edecekler.
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