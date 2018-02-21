KARAR BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Afrika gazetesine karşı gerçekleştirilen linç girişimi ile ilgili olarak tutuklanan 6 sanık hakkında karar bugün açıklanıyor.

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika gazetesine karşı gerçekleştirilen linç girişimiyle ilgili tutuklanan sanıklar, Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan aleyhindeki karar, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tarafından açıklanacak.

Mahkeme tanıkları dinledi

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar, huzurunda gerçekleşen teminat duruşmasından sadece 3 gün sonra dava dosyaları hazırlanan ve yargılanmaya başlayan sanıklar aleyhinde gerçekleşen duruşma savunmanın olgulara ters düşen iddiaları üzerine, kısmen duruşma olarak gerçekleşmişti. Bu süreçte savunma 3 tanık, savcılık ise 4 tanık mahkemeye dinletmiş ve 15 Şubat tarihinde mahkemeye hitapların yapılmasının ardından dava, karar için bugüne ertelenmişti.

Yargıca Sosyal Medya üzerinden tehditler

Dava sürecinde sanıkların tutuklu yargılanması yönünde karar üreten Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, sanık yakınları veya destekçileri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden tehdit edilmiş ve o gün itibarı

ile Reynar, mahkeme ve evinde polisler tarafından korunmaya başlandı.

Yargıca karşı tehdit girişimlerine ise, başta hukuk camiası olmak üzere birçok kesim tepki göstermişti.

Bu süreçler yaşanırken davanın sonucunun ne olacağı merakla bekleniyor.

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