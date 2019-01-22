Karar çıktı!

Demet Akalın’ın avukatı, Ece Erken’in “Söylemezsem Olmaz” programında Demet Akalın’a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş ve 1 ay süreyle Erken’den korunma talebinde bulunmuştu.

Sunucu Ece Erken de bu talebin ardından İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak aleyhindeki koruma kararına itiraz etti.

Avukatı Esennur Ezgi, “Müvekkilimin sözleri incelendiğinde Demet Akalın’a karşı hakaret içerikli hiçbir söylemi yoktur. Koruma tedbiri kararının kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Ancak mahkeme Ece Erken’in korunma kararına itirazını reddetti.