KARAR İÇİN TAM 3 YIL BEKLEDİ!

Sokak ortasında av tüfeğiyle havaya ateş açan Caner Köklüoğlu, 2 ay hapse mahkûm edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2015 yılında bunalıma girdiği gerekçesiyle av tüfeği ile havaya ateş açan sanık Caner Köklüoğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık kısa süreli hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkındaki kararda 2015 yılının mayıs ayında yaşanan olayda sanığın maddi sorunlarından dolayı bunalıma girdiği, Gülseren Askeri Gazinosu ile Serbest Liman arasındaki bölgesinde av tüfeği ile havaya iki el ateş ettiği belirtildi. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine vurgu yaparak, kamu yararı gereği hapislik dışında bir ceza takdir edilmesinin mümkün olmayacağını ifade etti. Sağer, sanığı 2 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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