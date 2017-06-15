KARAŞAHİN 6 YIL YATACAK!

İsmail Karaşahin, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda 2006’da uyuşturucu bulunan bir arabadan kaçarken yakalandı. 2014’te Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı, delil yetersizliğinden beraat etti. Savcılık istinafa gitti. 3 yıl sonra görüşülen davada Yargıtay mahkumiyet kararı verdi

Devrim DEMİR

Başsavcılık, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda 2006 yılında yolcu olarak bulunduğu araçta 1 kilo 945 gram eroin yakalanan ve 2014 yılında yeterli şahadet bulunmadığı için beraat eden İsmail Karaşahin’in yeniden yargılanması için istinafa başvurmuştu.

İsmail Karaşahin dün, Yüksek Mahkeme Başkanı Ahmet Kalkan, Yargıç Gülden Çiftçioğlu ve Yargıç Bertan Özerdağ’dan oluşan heyet huzurunda hazır bulundu.

Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Ergül Kızılokgil’de karar için hazır bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2014 yılında 1 kilo 945 gram eroin türü uyuşturucu madde ithal, tasarruf suçlarından yargılanan ve o dönemin heyeti tarafından beraat ettirilen sanık İsmail Karaşahin hakkında 3 yıl sonra mahkûmiyet kararı çıktı.

Beyarmudu sınır kapısında 11 Temmuz 2006 tarihinde yolcu olarak bulunduğu araçta uyuşturucu madde bulunan ve yargı aşamasında hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesi ile beraat eden sanık dün Yargıtay olarak oturum yapan Ahmet Kalkan’ın başkanlığında, Gülden Çiftçioğlu ve Bertan Özerdağ’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyeti sanığı 6 yıl hapse mahkûm etti.

Özerdağ: Çevre şahadeti dikkate alınmadı

Başkan Ahmet Kalkan, Yargıç Gülden Çiftçioğlu ve Yargıç Bertan Özerdağ’dan oluşan heyet huzurunda yargılanan İsmail Karaşahin hakkında alt mahkemenin verdiği beraat kararı bozuldu.

Mahkûmiyet kararını okuyan Yargıç Bertan Özerdağ, alt mahkemenin çevre şahadetini yeterince dikkate almadığını, sanığın ilk yakalandığı anda polise verdiği yeminsiz beyanının

teyit ve tekzibinin yapılmadığını belirtti.

Sanığı suça bağlayacak yeterli çevre ifadesi olduğunu belirten Özerdağ, alt mahkemenin beraat kararını hatalı bulduklarını kaydetti.

Ceza suç tarihine göre belirlendi

Yargıç Bertan Özerdağ, Karaşahin’i 1 kilo 945 gram eroin türü uyuşturucu maddeyi KKTC’den İngiliz Üssü’ne ithal, ihraç ve tasarruf davalarından suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Sanığın mahkûm olduğu davaların 18 yıla kadar hapis öngördüğünü kaydeden Özerdağ, sanık hakkında ceza kararı verirken en uygun cezanın hürriyeti bağlayıcı ceza olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Özerdağ, suç tarihinin 2006 yılı olduğunu, günümüz koşullarında böyle bir suça daha uzun süre hapis cezası verilmesinin öngörüldüğünü ancak davayı suç tarihindeki cezalara göre değerlendirdiklerini ifade ederek sanığı 6 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

2014 yılında beraat etmişti

Beyarmudu Sınır Kapısı’nda 11 Temmuz 2006 tarihinde meydana gelen “Kanunsuz eroin türü uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçundan yargılanan İsmail Karaşahin, 2014 yılında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında suça bağlayıcı herhangi bir kanıtın mahkemeye sunulmadığı gerekçesi ile oy birliği ile beraat ettirilmişti.

Kararda, araçta naylon paketler içerisinde ele geçirilen uyuşturucu madde üzerinde yapılan DNA ve parmak izi araştırmaları sonucu İsmail Karaşahin’e ait bir kanıt bulunamadığı, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği araçta Karaşahin’in uyuşturucu maddeyi tasarruf ettiğine dair yeterli şahadet de mahkemeye sunulmadığından ihraç ve ithal suçlarının ispat edilemediği belirtilmişti.

2 ay cezaevinde kalmıştı

İsmail Karaşahin, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda 11 Temmuz 2006 tarihinde meydana gelen “Kanunsuz eroin türü uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçundan 2014 yılında itham edilmiş, aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmeyerek hükümsüz tutuklu olarak karar gününe kadar cezaevine gönderilmişti.

Utku Dikelya İngiliz Üslerde yargılandı

Aynı olayda Beyarmudu Sınır Kapısı’nda 2006 yılında 1 kilo 945 gram eroini kullanımındaki GB 214 plakalı araçta bulundurmaktan tutuklanan SBA polisi tarafından tutuklanan Tansel Utku ise Dikelya İngiliz Üssü’nde yargılanmıştı.

2007 yılında yargılanarak suçlu bulunan Utku 6 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Havadis