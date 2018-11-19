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KARASALİH ÇİFTİNİN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI!

KARASALİH ÇİFTİNİN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI!

Karasalih çiftinin otopsi sonucu geldi!

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Gönyeli’de, bu sabah eşi tarafından öldürülen Sevinç Karasalih ve ardından intihar ederek yaşamına son veren Hasan Yılmaz Karasalih’in otopsileri yapıldı.

Yapılan otopsi neticesinde; Sevinç Karasalih’in “bağla boğma sonucu gelişen havasız kalma” sonucu, Hasan Yılmaz Karasalih’in ise “vücudundan elektrik akımı geçmesi sonucu” öldükleri tespit edildi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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