KARASALİH ÇİFTİNİN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI!

Gönyeli’de, bu sabah eşi tarafından öldürülen Sevinç Karasalih ve ardından intihar ederek yaşamına son veren Hasan Yılmaz Karasalih’in otopsileri yapıldı.

Yapılan otopsi neticesinde; Sevinç Karasalih’in “bağla boğma sonucu gelişen havasız kalma” sonucu, Hasan Yılmaz Karasalih’in ise “vücudundan elektrik akımı geçmesi sonucu” öldükleri tespit edildi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.