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  3. KARAVAN İÇERİSİNDE ÖLÜ BULUNDU!
KARAVAN İÇERİSİNDE ÖLÜ BULUNDU!

KARAVAN İÇERİSİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Şok!

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10:40 sıralarında, Lefkosa’da Küçük Kaymaklı spor kulübü arkasında bulunan karavan içerisinde Derya Durna (E-66) ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen habere göre, Bu sabah saat 10:40 sıralarında, Lefkosa’da Küçük Kaymaklı spor kulübü arkasında bulunan karavan içerisinde Derya Durna (E-66) ölü olarak bulunmuştur. Müteveffanın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp cebir izine rastlanmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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