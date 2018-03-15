KARAVAN İÇERİSİNDE ÖLÜ BULUNDU!

10:40 sıralarında, Lefkosa’da Küçük Kaymaklı spor kulübü arkasında bulunan karavan içerisinde Derya Durna (E-66) ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen habere göre, Bu sabah saat 10:40 sıralarında, Lefkosa’da Küçük Kaymaklı spor kulübü arkasında bulunan karavan içerisinde Derya Durna (E-66) ölü olarak bulunmuştur. Müteveffanın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp cebir izine rastlanmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.