KARAVAN İÇERİSİNDE ÖLÜ BULUNDU!
Şok!
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10:40 sıralarında, Lefkosa’da Küçük Kaymaklı spor kulübü arkasında bulunan karavan içerisinde Derya Durna (E-66) ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen habere göre, Bu sabah saat 10:40 sıralarında, Lefkosa’da Küçük Kaymaklı spor kulübü arkasında bulunan karavan içerisinde Derya Durna (E-66) ölü olarak bulunmuştur. Müteveffanın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp cebir izine rastlanmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Etiketler : Derya Durna, karavan, ölü bulunma
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