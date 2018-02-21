KARAYOLLARI UYARDI!
Bu yolu kullanmayın!
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Güzelyurt- Lefke bölünmüş ana yolunun yol yapım çalışmalarının devam ettiği belirtilerek sürücülerin bu yolu değil mevcut ana yolu kullanmaları gerektiği vurgulandı.
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, yapımı devam eden Güzelyurt- Lefke yol güzergâhının trafiğe kapalı olduğu kaydedilerek, sürücülerin ikinci bir duyuruya kadar mevcut ana yolu kullanmaları, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi.
Etiketler : Güzelyurt- Lefke bölünmüş ana yolu, sürücüler, uyarı
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