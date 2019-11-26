Kardashian'dan itiraf: Eve gidene kadar ağladım!

Kim Kardashian, 2013 Met Gala'da yaşadıklarını anlattı. O dönem ilk çocuğuna hamile olan ABD'li magazin yıldızı, giydiği kıyafete gelen eleştiriler nedeniyle eve gidene kadar ağladığını anlattı.

Her yaptığı olay olan Kim Kardashian, bu kez de flaş bir itirafı ile magazin gündeminde...

Son olarak yıllar öncesine ait ait bir sırrını paylaşan 39 yaşındaki magazin yıldızı, 2013’te katıldığı Met Gala’da yaşadıklarını anlattı.

Altı yıl önce ilk çocuğu North’a hamile olduğu sırada Met Gala’ya eşi Kanye West ile birlikte katılan Kim, gecede Givenchy marka çiçek desenli bir elbise giymişti.

Giydiği elbiseyle eleştiri oklarının hedefi olan Kardashin, o günle ilgili şunları söyledi:

"Hamileliğimin ileri seviyesindeydim, çok kabarık ve şişkindim. Aslında ben davetli değildim. Kanye gösteri yapacaktı, ben sadece Kanye’nin artı biriydim, Met Gala’da olacağımı asla hayal etmemiştim. Kimsenin muhtemelen beni o zaman orada istemediğini biliyorum."

Sosyal medyada herkesin kendisiyle dalga geçtiğini dile getiren Kim, merhum oyuncu Robin Williams’ın canlandırdığı 'Mrs Doubtfire' karakterine benzetildiğini, hatta Williams’ın "Daha iyi giyindiğimi düşünüyorum!" diyerek tweet attığını söyledi.