Ebeveynlerin en çok zorlandıkları durumlardan biri de çocuklarına yeni bir kardeşlerinin olacağını anlatmaktır. Her çocuğun kıskançlığı birbirinden farklı olabilir. Bazı çocuklarda aşırı olurken bazı çocuklar bu durumu daha çabuk kabullenebilirler. Peki, kardeş istemeyen çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Yeni kardeşi olan çocuğa nasıl davranmalı?

Genellikle kıskançlık doğmamış bebeğe yöneliktir ve büyük çocuk bebeği dört gözle beklemeyeceği, bir kardeşinin olmasının istemediğini çok net bir şekilde ortaya koyar. Bazen kıskançlık, bebek gülümsemeye başladığında ve iletişim halinde olduğu zaman yetişkinler bebeğin etrafında daha çok bulunabilir. Bu durumda çocuk için artan bir kıskançlığa neden olabilir. Bazı çocuklar birkaç ay boyunca güvensizlik ve kıskançlık belirtileri göstermeyeceklerdir, çünkü muhtemelen bebek uyuyor veya sessiz duruyor olacaktır. Çocukların ilerleyen yaşlarında da kardeş rekabetinin yanı sıra, çocuklar arasında kişilik çatışmalarına sebep olabilirler çünkü yaşları birbirinden farklıdır ve farklı şeyler isteyebilirler. Peki, kardeş istemeyen çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Yeni kardeşi olan çocuğa nasıl davranmalı?

EBEVEYNLER NE YAPMALI?

Çocukların arsındaki yaş farkı, davranışları, cinsiyet ve en önemlisi anne ve babanın olaylar karşısında tutum ve davranışları çocuğun kıskançlığını arttıran veya azaltan nedenlerden biridir.

-Eğer çocuğunuz kardeşini kıskanıyorsa onu bu durumdan ötürü baskı yapmamak ve suçlayıcı davranmamak gerekebilir. Bu durumda çocuğun yeni doğacak kardeşini büyük bir mutlulukla beklemesi ve bebeği kabul etmesini beklemek doğru olamayabilir.

-Çocuğunuzla iletişimi asla koparmayın ona kardeşin ne demek olduğunu anlatmaya çalışın.

-Yeni doğacak olan bebeği çocuğun önünde sevmek ve ilgi göstermek çocuğun kıskançlığının artmasına neden olabilir. Eğer anne bebekle ilgileniyorsa baba mutlaka çocukla ilgilenmelidir.

-Bebek büyüdükçe aralarında bazı anlaşmazlıklar normaldir. Anne ve babanın kardeşler arası her problemine müdahale etmesi doğru değildir. Problemlerini kendilerinin çözmelerini sağlamak gerekir. Çözülemeyen bir sorun olduğunda müdahale edilmelidir.

-Çocuklar her konuda birbirinden farklıdırlar. Çocukların ihtiyaçlarına göre davranmak gerekebilir.

-Aralarında yaşanan tartışmalarda taraf olmamalısınız.

-Çocuğa sen abisin/ablasın yapma sen büyüksün gibi ifadeler kullanmayın ve onun da henüz bir çocuk olduğunu asla unutmayın.