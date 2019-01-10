KARDEŞ KAVGASI!

Kardeşinin parası uykularını kaçırıyor: Canımı çok sıkıyorsun! Dışarıdan bakıldığında hayatları mükemmel gibi görünüyor, ama basına sızan iddialara bakılırsa gerçek pek de öyle değil. Gösteri dünyasının en zengin ailelerinden birine mensup olan, kendileri de daha 20'li yaşlarında servet yapan Jenner kardeşlerin birbirine girdiği iddia edildi.