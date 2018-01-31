"KARDEŞİNE AYIP OLMASIN DİYE BANA İZİN VERMEDİ!"

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Y. Benli’nin kendisine keyfi uygulamada bulunduğunu iddia eden Hasan Ayık isimli vatandaş, zarara uğradığını savunarak isyan etti.

Özlem ÇİMENDAL

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Y. Benli’nin kendisine keyfi uygulamada bulunduğunu iddia eden Hasan Ayık isimli vatandaş isyan etti.

Önce sözel izin verildi, sonra yasal izin verilmedi iddiası

Bundan birkaç ay önce Gönyeli’de bir dükkanı kiralayan Hasan Ayık isimli vatandaş, Chicken World adını da aldığı iş yerini açmak için tüm izinleri almasına rağmen, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’nin son anda izin vermekten vazgeçtiğini iddia ederek, zarara uğradığını savundu ve sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu.

“Kardeşi kiralamak istediği için, dükkanı bana veremezmiş”

Gönyeli Belediyesi Başkanı Benli’nin dükkana izin vermemesinin nedeninin daha önce kardeşinin aynı dükkanı kiralama istemi olduğunu savunan Ayık, şöyle konuştu: “Dükkanı açmadan önce bütün başvuruları yapıp, izinleri almadan önce Gönyeli Belediye Başkanı Sayın Benli ile de görüştük hiçbir sorun yoktu. Ancak dükkan için bütün izinler alınıp, broşürler basılmış olmasına rağmen Ahmet Benli son anda izin vermekten vazgeçti” dedi.

“Her şeyim hazırken, bir anda mağdur oldum”

Ayık, “Çalışanlar hazır, broşürler hazır, bütün izinler bir tamam hazır hiçbir eksiğim yok son anda Gönyeli Belediyesi Başkanı Benli bana izin vermekten vazgeçti.

Nedenini sorduğumda da bana o dükkanı daha önce kardeşinin istediğini şimdi bana vermeyeceğini söyledi. Aile arasındaki problemlerini kimsenin vatandaşı mağdur ederek gidermeye hakkı yoktur. Ben dükkana dünya kadar yatırım yaptım, faaliyete geçmeye hazır halde ancak son anda belediyeden dükkana izin çıkmadı, benim zararım ne olacak, böyle bir gerekçe ile izin verilmemesinin hiçbir izahı olamaz” şeklinde konuştu.

Yeni Bakış