KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI!

Yiğitler köyünde önceki akşam iki grup arasında aralarında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada Ahmet Kahraman ciddi şekilde darp edildi, üç kişi gözaltına alındı.

Devrim DEMİR

Yiğitler köyünde önceki akşam alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu, Ahmet Kahraman ciddi şekilde darp edildi. Ahmet Kahraman’ın kardeşi Erdoğan Kahraman ise olayları yatıştırmak için havaya ateş açtı.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine, Ahmet Kahraman’ı ciddi şekilde darp eden Ali Polat, Fuat Ateş ve olayı bastırmak için havaya ateş açan Erdoğan Kahraman tutuklandı.

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların soruşturma amaçlı 1’er gün poliste tutuklu kalmalarına ve bugün yeniden mahkemeye çıkarılmalarına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 7 Haziran saat 23.00 sıralarında zanlılar Ali Polat ile Fuat Ateş’in evlerini yapacağını söyleyip yapmadığını öne sürdükleri Ahmet Kahraman’ın evine gittiklerini, olay çıktığını ve iki zanlının Kahraman’ı ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi.

Polis, kavga esnasında Kahraman’ın kardeşi Erdoğan Kahraman’ın ise abisini dövdükleri gerekçesi ile kendisine ait av tüfeği ile evin avlusunda havaya ateş açtığını dile getirdi.

Meydana gelen olayın ardından, üç zanlının gözaltına alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 1 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis