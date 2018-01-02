KARDEŞİNİ TABANCA İLE YARALADI

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; bugün saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Zabitler Petrol İstasyonunun ofis kısmında, 57 yaşındaki U.Z., tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile tartıştığı 52 yaşındaki kardeşi Şevki Zabitler’in vücudunun muhtelif yerlerine ateş etti.

Olayda ağır yaralanan Şevki Zabitler kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

57 yaşındaki U.Z. aranıyor.