KARDEŞİNİN DARP EDİLDİĞİNİ GÖRÜNCE...

Kardeşinin, dört kişi tarafından darp edildiğini gören E.K.(E-36), av tüfeğiyle havaya bir el ateş etmesi üzerine tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Yiğitler köyünde çarşamba gecesi 23.00 sularında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.