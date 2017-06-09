KARDEŞİNİN DARP EDİLDİĞİNİ GÖRÜNCE...
Şok!
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Kardeşinin, dört kişi tarafından darp edildiğini gören E.K.(E-36), av tüfeğiyle havaya bir el ateş etmesi üzerine tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre Yiğitler köyünde çarşamba gecesi 23.00 sularında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Yiğitler köyü, havaya ateş açma
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