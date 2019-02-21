KARDEŞİNİN KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ!
Sahtekarlık!
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Girne Turizm Limanı’nda, V.Ç. (E-29)’nin, kardeşine ait kimlik kartını görevli memura vermek suretiyle belgede adı geçenin kimliğine bürünerek, sahtekarlıkla kayıt temin ettirip, KKTC’ye kanunsu giriş yaptığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs dün tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Girne Turizm Limanı, kardeşinin kimliğine bürünme
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