Kardeşinin spermleriyle baba olabilecek

Balkan ülkesi Sırbistan'da testisleri olmadan dünyaya gelen bir adama tek yumurta ikizinden alınan testis nakledildi. Uluslararası bir cerrah ekibinin başkent Belgrad'da geçen salı günü gerçekleştirdiği ameliyat, 36 yaşında olduğu belirtilen adamın çocuk sahibi olabilmesini sağlayabilir.

Ameliyat ekibinde yer alan Boston Tuft Tıp Fakültesi’nden Nakil Cerrahı ve Üroloji Profesörü Dr. Dicken Ko, ameliyatla erkeklik hormonu testosteronun iğnelerin sağladığından daha istikrarlı seviyeye getirmeyi, cinsel organları daha doğal hale sokmayı ve alıcının çocuk sahibi olabilmesini amaçladıklarını söyledi.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre; tıp tarihinde bu tip bir nakil işlemi üç kez gerçekleştirildi. İlk ikisi ABD’nin St. Louis kentinde 40 yıl önce yapılırken, son operasyonda olduğu gibi testis hastanın tek yumurta ikizinden alınmıştı.

Testislerin olmaması oldukça nadir görülen bir durum olsa da, doktorlar bu nakil ameliyatının, cinsiyet değiştiren insanlar, kaza kurbanları, yaralı askerler ve kanser hastaları için daha geniş bir alanda uygulama imkânı doğurabileceğini düşünüyor.

ETİK TARTIŞMALAR YAŞANIYOR

Fakat bu prosedür nakil işlemine yönelik etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Zira, hasta için hayati bir tehlike bulunmuyor ve alıcının bir gün arabalık bağına sahip olmadığı bir donörün spermleriyle de baba olma ihtimali bulunuyor.

Doktorlar, altı saat süren nakil ameliyatına giren Sırp kardeşlerin durumlarının iyi olduğunu, alıcının testosteron seviyesinin normale ulaştığını açıkladı. Ayrıca donör kardeşin çocuğunun bulunduğu ve üreme kabiliyetinde herhangi bir eksikliğin olmayacağı belirtildi.