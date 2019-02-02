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KARGO PAKETİNİN İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

KARGO PAKETİNİN İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

1 kişi tutuklandı

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Yurt dışından kargo ile gelen paket içerisinde, 2 gram meteamfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, B.D.(E-29) adına gönderilen paket içerisinde dün yapılan kontrolde, yaklaşık 2 gram ağırlığında meteamfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunması üzerine B.D. tutuklandı.

 

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