Kargo ücreti olarak aldığı parayı çaldı
Kargo ücreti olarak aldığı parayı çaldı
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Girne’de kargo ücreti olarak 9 ayrı kişiden aldığı parayı çalan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, D.J.C.’nin (E-49), 19 Şubat-9 Nisan tarihleri arasında GKRY üzerinden kargo ile Filipinlere göndermek için 9 ayrı kişiden aldığı muhtelif paketleri göndermeyip, kargo ücreti olarak şahıslardan aldığı toplam 1440 Euronakit parayı çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs dün tespit edilerek, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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