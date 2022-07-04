Kargo ücreti olarak aldığı parayı çaldı

Girne’de kargo ücreti olarak 9 ayrı kişiden aldığı parayı çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, D.J.C.’nin (E-49), 19 Şubat-9 Nisan tarihleri arasında GKRY üzerinden kargo ile Filipinlere göndermek için 9 ayrı kişiden aldığı muhtelif paketleri göndermeyip, kargo ücreti olarak şahıslardan aldığı toplam 1440 Euronakit parayı çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs dün tespit edilerek, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.