Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük

Sosyal medyada bir kadın tarafından yapılan itiraf, günün en çok konuşulanları arasına girdi. Regl dönemindeyken kocasının kendisiyle yatmaktan rahatsızlık duyduğunu belirten kadın, bu nedenle aralarının bozulduğunu dile getirdi.

Sosyal medya paylaşım platformu Reddit'te ismini vermek istemeyen bir kadın tarafından yapılan paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Amerika'da yaşadığını dile getiren kadın, her ay regl döneminde kocasıyla yatak kavgası verdiklerini söyledi.

"RAHAT HAREKET ETMEM GEREKİYOR"

Regl dönemlerinde ağrıları nedeniyle yatakta kıvrandığını ve çoğu zaman hareket ettiğini belirten kadın, bu durumun kocasında rahatsızlık yarattığını ve kocasının kendisini uyardığını anlattı.

"YA ÇÖZÜM BUL YA DA BERABER UYUMAYALIM"

Adam, karısına hitaben, "Ya bu soruna bir çözüm bul ya da beraber uyumayalım" ifadelerini kullandı. Kocasının bu sözlerine sinirlenen kadın ise "Koltukta uyumakta özgürsün" yanıtını verdi.

ARALARI BOZULDU, YATAKLARI AYIRDILAR

Yaşadıkları bu tartışmanın ardından karı- koca yatakları ayırdı. Kadının sosyal medyada yaptığı paylaşımdan sonra ise konuyla ilgili büyük bir tartışma başladı. Bazı insanlar erkek tarafının haklı olduğunu savunurken, bazı insanlar da kadının haklı olduğunu dile getirdi.

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