KARI-KOCA MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Sandallar köyünde polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Özbekistan uyruklu karı-koca, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Sandallar köyünde polis ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında 2017 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Özbekistan uyruklu karı koca, almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Jamshid Radjabov ile Zulfira Radjabov, ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalacaklar.

İşlemler başlatıldı

Meselenin tahkikat memuru Ömer Ülger, zanlı Jamshid Radjabov ile Zulfira Radjabov’un 15 Ağustos 2019 tarihinde Sandallar köyünün ağıllar bölgesinde polis ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit edildiklerini anımsattı. Zanlılar hakkında yapılan muhaceret kontrollerinde zanlı Jamshid Radjabov’un 29 Temmuz 2017, zanlı Zulfira Radjabov’un ise 16 Kasım 2017 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirten Ülger, zanlıların tutuklandığını söyledi.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve zanlıların ihracı için gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade eden Ülger, zanlıların 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Jamshid Radjabov ile Zulfira Radjabov’un gerekli işlemlerin tamamlanabilmesi için 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.