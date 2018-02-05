KARI KOCAYA SALDIRIP TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI!

Küçük yaştan itibaren birçok suça bulaşan ve Haziran ayından bu yana Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören Ahmet Can Varan 2 Şubat gecesi yemekten evine dönen karı kocaya saldırdı tecavüz etmeye çalıştı. Şikâyete giden çift polisin cevabı ile kanı dondu

Devrim DEMİR

Suç dosyası oldukça kabarık olan ve Haziran ayından bu yana Barış Ruh Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenilen Ahmet Can Varan, Cuma akşamı Mahmut Paşa Sokak’ta hiç tanımadığı yoldan geçen bir çifte saldırdı. Önce adamı tartaklayan Varan, adamı bırakarak kadına saldırdı. Saçlarından yere yatırdığı kadının kıyafetlerini sokak ortasında çıkarmaya çalışan Ahmet Can Varan, yoldan geçen bir vatandaşın kovalaması ile ara sokaklara girerek kayboldu.

Olaya tanıklık eden vatandaş polisi aramasına rağmen polisin olay yerine 25 dakika sonra gittiği öğrenildi.

Çifte yapılan saldırı ise bölgedeki iş yeri kameralarına takıldı.

Ekim ayında tedavi gördüğü Barış Ruh’tan firar eden Varan, aynı gün tutuklanmıştı.

Edinilen bilgide Varan, işlediği son suç tarihinde de Barış Ruh’ta kayıtlı görünüyor.

Yaşadıkları saldırının ardından şoka giren çift, kızlarını arayarak yardım istedi.

Aynı gece Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne çocukları ile birlikte giden çift, saldırganın eşkâlini verince aldıkları cevap karşısında şok oldu.

Görüntüler kan dondurdu

Havadis, olayın yaşandığı bölgedeki kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, köşede duran Ahmet Can Varan’ın evlerine yürüyen çifte bir anda saldırdığı ve adamı tartakladıktan sonra, kadına yöneldiği görülüyor.

Varan saçlarından tuttuğu kadını sokak ortasında yere yatırıp kıyafetlerini soymaya çalışırken, şoka giren çift üç beş dakika mücadele ederken, kadın yerde yara bere içinde kaldı.

Sokaktan geçen bir vatandaşın olayı görmesi üzerine adamın Varan’ı kovaladığı kamera görüntülerine takılırken, Varan ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

“Cezai ehliyeti yok bir şey yapamayız”

İki gündür olayın şokundan kurtulamayan aile, Havadis’e konuştu. Cuma gecesi saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’nın den işlek caddelerinden biri olan Mahmut Paşa Sokak’ta yaşanılan olayın akabinde aile soluğu poliste aldı.

Olayın ardından psikolojisi bozulan kadın iki gündür sokağa çıkamıyor.

Saldırıya uğrayan kadının genç kızı yaşadıklarını Havadis’e anlattı.

“Evimiz restorana yakın olduğu için kardeşim, annem ve babam yürüyerek yemek yemeye gittik. Annem ve babam saat 23.00 sıralarında restorandan ayrılıp eve gitti. Evimize kısa bir mesafe kala genç bir çocuk babama saldırdı. Babam kalp hastası bir insan anneme saldırınca babam telefonda beni aradı, korkudan olay yerine nasıl gittim hatırlamıyorum. Annem yerde yatıyordu ve kalbim duracaktı. Polise gittik, olayı anlatıp saldırganın eşkâlini verdiğimizde, bize çocuğun Ahmet Can Varan olduğunu ve hasta olduğunu cezai ehliyeti olmadığını bir şey yapamayacaklarını açıkladı.

Polis, Varan’ın bize yaptığı ile birlikte elli üçüncü suçu olduğunu söyledi” dedi.

Olay yerinden ceket ve bali poşeti alındı

Tavrından ötürü Lefkoşa Adli Şube’de polisle tartışma yaşadıklarını ifade eden genç kız, polisin küçük kız kardeşini şubeden kovduğunu ileri sürdü. Genç kız, “Olay yerinden sadece bir ceket ve içinde bali bulunan poşeti aldılar. Benim iş yerim o mahallede ertesi sabah saat 08.00’den gece 20.00’ye kadar gelip kamera görüntülerini almalarını bekledim hiç kimse gelmedi, olayın üstünden 2 gün geçti” şeklinde konuştu.

“Devlet bu duruma derhal el atsın”

Genç kız, saldırganın o bölgede terk edilmiş bir evde yaşadığını bir hafta önce bir kadının evine girmeye çalıştığını ancak kimsenin kendisine bir şey yapmadığını iddia etti.

“Bir kadın için gece sokak ortasında kabullenmesi mümkün olmayan bir olay yaşandı. Bu olay bizim küçücük memleketimizde oluyor ve sırf cezai ehliyeti yok diye ortalıkta dolaşıyor. O akşam biri katil olabilirdi, benim annemi ve babamı öldürebilirdi, hasta diye onu kapatacak bir yer yoksa devlet neden var. Üstelik saldırının yaşandığı akşam, hastanede kaydı görünüyor. Devlet bu duruma hiç beklemeden el atmalı” diyen genç kız KKTC’de can güvenliklerinin olmadığını ve polisin hiçbir şekilde bu tür şikâyetleri ciddiye almadıklarını bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Havadis