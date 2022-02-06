Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının rahmini muayene eden doktor dehşete düştü

ABD'de yaşayan Page Davenport, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede rahminde büyüyen iki kist olduğunu öğrendi. Kadını ultrasonda muayene eden doktor ise kistlerde saç ve diş olması nedeniyle dehşete düştü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Page Davenport isimli kadın, bir süredir karın ağrısıyla boğuşuyordu. Aynı zamanda adet düzensizliği de yaşayan Davenport, doktora gitmeye karar verdi.

HEMEN ULTRASONA ALDILAR

Doktorlar, ilk muayenenin ardından kadının ultrasona girmesine karar verdi. Ultrasona bakan doktor ise gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Çünkü kadının rahmindeki iki kistte de saç ve diş oluşmuştu.

7 SANTİMETRE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kadın, rahmindeki ilk kistin 7 santimetre büyüklüğünde diğerinin ise bezelye büyüklüğünde olduğunu söyledi. Kistin nedeniyle ilgili de konuşan Davenport, bu saç ve dişlerin bir bebek fetüsünün gelişmemiş hali olduğunu ve daha sonra kistleştiğini dile getirdi.

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