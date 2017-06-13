KARIN BÖLGESİ YAĞLANANLAR DİKKAT!

Metabolik sendromun görülme sıklığı gün geçtikçe artıyor. Metabolik sendrom, ciddi sağlık problemlerinin en önemli nedenleri arasında.

Yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, sağlıksız kolesterol seviyeleri ve karın bölgesi yağlanması gibi faktörlerin bir arada olmasından kaynaklanan metabolik sendromun görülme sıklığı gün geçtikçe artıyor. Metabolik sendrom, ciddi sağlık problemlerinin en önemli nedenleri arasında.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Gündüz, metabolik sendromun geçmişinin 20 yıllık bir döneme dayandığını, buna rağmen çok yaygın bir problem olduğunu söyledi.

“Metabolik sendrom, kendi başına bir hastalık değildir” diyen Dr. Gündüz, şöyle konuştu:

“Yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, sağlıksız kolesterol seviyeleri, karın bölgesinde yağlanma gibi bir grup risk faktörünün birlikteliğinden kaynaklanan ve beraberinde ciddi problemleri getiren bir hastalıktır. Bu risk faktörleri, kan damarı ve kalp hastalığı riskini ikiye katlar; kalp krizi ve inmelere neden olabilir. Özellikle de diyabet, metabolik sendromun vereceği zararları beş kata kadar artırabilir.”

METABOLİK SENDROMA GÖTÜREN 5 RİSK FAKTÖRÜ

Dr. Gündüz, metabolik sendroma yol açan en önemli 5 risk faktörü ile 5 nedeni ise şu şekilde aktardı:

- Büyük Bel/Beden: Erkekler için: 102 cm veya daha büyük; kadınlar için 88 cm veya daha büyük bel çevresi.

- Kolesterol/Yüksek Trigliseritler: 150 mg / dL veya daha yüksek.

- Kolesterol/Düşük İyi Kolesterol (HDL): Erkekler için: 40 mg/ dL'den az, kadınlar için: 50 mg/ dL'den az.

- Yüksek tansiyon: 135/85 mm Hg ya da daha yüksek kan basıncı veya düzenli kullanılan tansiyon hapı.

- Yüksek kan şekeri: Yüksek açlık glikoz seviyesi 100 mg/dL veya daha yüksek olmasıdır. Bu risk faktörlerinin en az üçünün bir arada görülmesi metabolik sendromda yüksek risk faktörleridir.

METABOLİK SENDROMA NEDEN OLAN 5 PROBLEM!

1. İnsülin direnci: İnsülin, vücudunuzun, glikozu (yediğiniz yemeğin basit bir şekeri) enerji olarak kullanmasına yardımcı olan bir hormondur. İnsülin direnci olan kişilerde, insülin etkisi azalır. Bu nedenle vücut yükselen glikoz seviyesi ile başa çıkmak için daha fazla insülin üretmeye devam eder. Sonunda yüksek glikoz ve yüksek insülin, vücutta insülin salgılayan hücrelerin azalmasına ve diyabete neden olabilir. İnsülin direnci karın bölgesinde yağlanma problemi yaşayan kişilerde daha sık görülür.

2. Obezite, özellikle karın bölgesinde görülen abdominal obezite: Toplumda görülme sıklığı artış gösteren obeziteyle birlikte metabolik sendromun görülme yaygınlığı da artmış durumdadır. Buna ek olarak karın bölgesinde yağlanması olan kişilerde risk daha da yüksektir.

3. Sağlıksız yaşam tarzı: Sağlıksız işlenmiş gıdalardan zengin bir diyet yapmak ve yetersiz fiziksel aktivite, metabolik sendromun oluşumunda önemli bir rol oynar.

4. Hormonal dengesizlik: Örneğin, polikistik over sendromu (POS) gibi hormonal dengesizliğe yol açan problemler metabolik sendromla da ilişkili olabilir.

5. Yanlış alışkanlıklar: Sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecek yanlış alışkanlıklarınızı değiştirerek ileride ciddi hastalıklarla karşılaşma ihtimalinizi azaltabilirsiniz