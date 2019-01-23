Karın bölgesindeki yağları yakıyor!

Diyet ve spor yapıyor, bir yandan da yağ yakımını hızlandıracak tarifler arıyorsanız, doğru adrestesiniz! Vereceğimiz içecek tarifi metabolizmanızı hızlandıracak, toksinler ve yağlardan kurtulmanıza yardım edecek.

Diyetlerde ana öğünler kadar ara öğünlerde tükettiğiniz besinler de çok önemlidir. Ara öğünlerinizde de kilo vermeyi kolaylaştırıcı gıdalar tüketmelisiniz. Bu gıdalara en güzel alternatifler de tok tutma özelliği olan içecekler oluyor.

Dışarıda satılanlardan almak yerine yağ yakıcı içeceğinizi evde kendiniz yapabilirsiniz. Aşağıdaki tarifte oynamalar yapabilir, kendi damak tadınıza göre besinler ekleyip, çıkarabilirsiniz. Tabii kalori hesabı yapmak şartıyla. Talimatları uygular ve düzenli olarak içerseniz, sadece bir ay içinde harika sonuçlar elde edebilirsiniz.

YAĞ YAKICI İÇECEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet salatalık

1/2 bardak limon suyu

1 limonun dilimleri

1 tatlı kaşığı zencefil

1 adet acı biber

2 adet orta boy kereviz sapı

1 su bardağı su

2-3 nane yaprağı

Hazırlanışı:

Kereviz sapları hariç tüm malzemeleri bir araya getirin ve iyice karıştırın. İçeceği bardağa dökün ve kereviz saplarını içine atın. Suyu içerken kereviz saplarını yiyin. Bu içecekten kalanı birkaç gün buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Hazırladığınız içeceği ara öğünlerde rahatlıkla tüketebilirsiniz.