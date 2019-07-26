Karın şişliği bazı hastalıkların habercisi olabilir!

Karın şişkinliği için hangi bölüme/doktora gidilir?

Karın şişliği, irritabl barsak sendromu (IBS) gibi fonksiyonel gastrointestinal hastalıkların bir tezahürüdür ve genel karın çapındaki görünür bir artış ile birlikte karın basıncındaki bir artış ile karakterize edilir. Karın şişkinliği, doğal bir durum olabileceği gibi bazı hastalıkların habercisi de olabilir. Peki, Karın şişkinliği için hangi bölüme/doktora gidilir?

Sağlıklı kişilerin % 10-25’i şişkinlik yaşar. Özellikle irritabl barsak sendromu ve kabızlığı olan kişilerde yaygındır. Şişkinliğin nedeni bilinmemekle birlikte, aşırı bağırsak gazı, abartılı lomber lordoz ve psikiyatrik problemler ve yüksek lifli gıdaların tüketimi bağırsak gazına ve şişkinliğe yol açabilir. Şimdi, Karın şişkinliği için hangi bölüme/doktora gidilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

KARIN ŞİŞKİNLİĞİ HAKKINDA

Karın şişkinliği genellikle sindirim sisteminin bozulması ve bağırsak gazında artış sonucu ortaya çıkar. Fakat karın şişkinliği, karın bölgesinde yer alan organların (mide, bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, üreme organları, mesane ve bu organlarla ilişkili kan damarları) hafif veya ciddi hastalıkları sonucunda olabilir.

KARIN ŞİŞKİNLİĞİ NEDEN OLUR?

– Aşırı miktarda yemek yemek

– Çok hızlı bir şekilde yemek yemek

– Gazlı ya da bol kafeinli içecekler tüketmek

– Bilinçsiz bir şekilde ilaç kullanmak

– Aşırı stresli, kaygılı ya da yorgun olmak

– Çok yağlı ya da baharatlı yiyecekler tüketmek

– Yüksek lifli gıdaların aşırı tüketimi

– Zararlı alışkanlıklar

– Vücudun ödem toplamış olması

– Kabızlık

– Bazı besinlere karşı vücudun alerjik reaksiyonlar ya da intolerans göstermesi

– Bağırsaklarda fazla miktarda bakteri, candida mantarı ya da farklı pazazitlerin oluşumu

– Hormonal değişiklikler

– Gastrit, ülser, safra taşı ve pankreasın şişmesi

KARIN ŞİŞKİNLİĞİ BELİRTİLERİ

– Geğirme

– Mide de ve göbeğin üst tarafında yanma hissi

– Mide bulantısı

– Kusma

– İshal

– Ateş

– Karın ağrısı

KARIN ŞİŞKİNLİĞİ İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Karın şişkinliği, doğal bir durum olabileceği gibi başka bir takım hastalıkların da habercisi olabilir. Karın şişliği özellikle süreklilik arz ettiğinde dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu tür şikayeti olanların hastanelerin Genel Cerrahi veya Gastroenteroloji polikliniklerine başvurması gereklidir.