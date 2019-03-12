Karısıyla konuşmamak için 62 yıl sağır dilsiz taklidi yaptı!

84 yaşındaki bir adam, karısıyla konuşmamak için 62 yıl boyunca sağır ve dilsiz taklidi yaptı ama bir kareoke gecesinde fena çuvalladı.

ABD’nin Connecticut eyaletinde 84 yaşında bir adam 62 yıl boyunca eşiyle konuşmamak için sağır ve dilsiz taklidi yaptı ama bir karaoke gecesinde döktürünce yakayı ele verdi. Çift boşanma sürecinde.

World News Daily Report’ta yer alan habere göre 84 yaşındaki Barry Dawson, yıllar boyunca eşi Dorothy’nin yanında tek bir kelime dahi etmedi. Eşi, iletişim kurabilmek için işaret dilini dahi öğrendi. Birlikte altı çocuk yetiştiren çiftin 13 torunu oldu ama ailede hiç kimse gerçeği yıllarca bilmedi.

Avukatı, müvekkilinin amacının eşini üzmek veya aldatmak olmadığını belirterek şunları söyledi: “Müvekkilim hayli sessiz bir adam, eşi ise sinir bozucu şekilde geveze. Eğer sağır taklidi yapmasaydı, 60 yıl önce boşanmış olurlardı. Aslında bir bakıma bunu eşi ve ailesi için yaptı.”

Dorothy Dawson ise işaret dilini öğrenmenin iki yılını aldığını belirterek şöyle konuştu: “Tam işaret dilinde akıcı hale gelmiştim ki gözünde bir sorun olmaya başladı. Şimdi düşündüğümde muhtemelen o da bir yalandı. Pislik herif hep sağır dilsiz taklidi yapmış. Bir gün, bir ‘hayır gecesi’ne gittiğini sandığım bir akşam, bir YouTube videosunda kendisini karaokede şarkı söylerken gördüm, her şeyi o zaman anladım.”

Çift bu hafta ilk kez mahkemede karşı karşıya geldi. Mağdur eş ‘duygusal stres ve yıpranma’ karşılığında maddi tazminat, tüm varlıklarının yarısı ve nafaka talep ediyor.