Karius rekora koşuyor!

Sosa’nın şutunda top Necip’e çarpınca şanssızlık yaşayan Karius, ceza sahası dışından en fazla gol yiyen kaleciler listesinde 10 golle zirveye yükseldi. Alman kaleci bu alanda Haydar ve Boffin’le yarışıyor.

Sezona tüm hatlarında sıkıntı yaşayarak başlayan Beşiktaş, kalesinde de güven vermiyor.Liverpool’dan kiralanan kaleci Karius, Süper Lig’de en fazla ceza sahası dışından gol yiyen kaleciler listesinde zirveye yükseldi. Sosa’nın şutunda top Necip’e çarpınca şanssızlık yaşayan ve gol sonrası takım arkadaşına sert tepki gösteren tecrübeli file bekçisi, ceza sahası dışından 10. golünü yedi. Son iki sezondaki istatistiklere göre Karius, bu alanda Alanyaspor’dan Haydar Yılmaz ve Antalyaspor’dan Ruud Boffin’le yarışıyor.